BNC Bagikan Tempat Buka Puasa Hits di Jakarta dan Bogor, Wajib Coba!

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha atau UMKM yang menjual makanan untuk sahur maupun berbuka puasa, menjadi primadona masyarakat selama Ramadan.

Sebab, sebagian masyarakat banyak mencari tempat makan untuk berkumpul bersama kerabat atau keluarga tersayang sambil menikmati hidangan lezat.

Pada Ramadan tahun ini, dengan membawa semangat saling berbagi, Bank Neo Commerce (BNC) menghadirkan series di kanal Instagram resmi Bank Neo Commerce yang bertajuk ‘TAKJL di neobank: Tanya-tanya Jajanan Lokal’.

Melalui program Takjl di neobank, BNC berkomitmen untuk mendukung usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), mempromosikan dan membagikan cerita dari para pemilik UMKM dalam mengelola usahanya selama Ramadan.

Program ini juga ditujukan untuk semakin memperkenalkan berbagai UMKM terpilih dan produk jualan unggulannya agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Diketahui, BNC beberapa tahun lalu telah mendesain khusus layanan Neo Bisnis bagi nasabah yang memiliki UMKM. Langkah itu dilakukan untuk mengatur transaksi keuangan dan transaksi bisnis mereka.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengatakan pihaknya memahami bahwa UMKM adalah salah satu roda penggerak utama ekonomi di Indonesia.

Setiap Ramadan, produk UMKM merupakan salah satu yang paling banyak diburu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.