BNC Kantongi Laba Rp565,69 Miliar di 2025, Bidik Pertumbuhan Kredit Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) membukukan laba bersih sebesar Rp565,69 miliar sepanjang 2025.

Angka tersebut meningkat 2.745% dibanding tahun lalu Rp19,88 miliar pada 2024.

Kenaikan itu mencerminkan konsistensi BNC dalam menjalankan transformasi bisnis secara terukur dan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengatakan capaian sepanjang 2025 merupakan hasil dari strategi transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten dengan menitikberatkan pada pertumbuhan yang berkualitas serta pengelolaan disiplin.

"Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bank Neo Commerce dalam memperkuat fundamental bisnis dan memastikan bahwa setiap langkah pertumbuhan yang kami lakukan tetap berada dalam koridor kehati-hatian. Kami berhasil mencatatkan peningkatan kinerja yang baik dengan tetap menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan model bisnis digital yang kami miliki," kata Eri dalam siaran persnya, Selasa (31/1).

Hingga Desember 2025, BNC membukukan total aset sebesar Rp18,97 triliun, tumbuh 8,99% secara tahunan (YoY) dibandingkan Rp17,41 triliun pada Desember 2024.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp14,03 triliun, meningkat 7,37% YoY dari Rp13,06 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan dana tabungan yang mencapai Rp3,50 triliun, naik dari Rp3,09 triliun pada Desember 2024, serta deposito yang tetap terjaga di level Rp9,86 triliun, mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap layanan digital BNC.