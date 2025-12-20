BNI & BUMN Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bagian dari upaya kolektif tersebut dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat secara terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan.

Melalui Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli "Satu Hati untuk Sumatera” bergerak cepat dan bekerja bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra.

Sejak fase awal tanggap darurat, BNI bersama BUMN lainnya hadir langsung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, logistik kesehatan, hingga sarana pendukung posko bencana.

Seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah setempat guna memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kehadiran BUMN di tengah bencana diwujudkan melalui aksi nyata dan sinergi lintas pihak.

“Keluarga Besar BUMN hadir dengan satu semangat, bergerak cepat dan bekerja bersama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan mendesak di lapangan terpenuhi secara efektif,” ujar Okki.

Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di tiga wilayah utama di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Di Sumatra Utara, bantuan disalurkan ke Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Padang Sidempuan. Bantuan mencakup pangan darurat berupa 52,5 ton beras, 9,5 ton gula, 10.500 liter minyak goreng, serta makanan siap saji. Selain itu, BNI juga menyalurkan dukungan logistik berupa selimut, obat-obatan, serta akses jaringan internet untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.