BNI Dorong Nasabah Kelola Keuangan Ramadan Lewat Fitur Insight di wondr

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendorong nasabah mengelola pengeluaran secara lebih cerdas selama Ramadan melalui fitur Insight di aplikasi wondr by BNI. Langkah ini diambil seiring prediksi peningkatan belanja masyarakat menjelang dan selama bulan puasa hingga persiapan Lebaran.

"Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran, mulai dari kebutuhan harian, berbuka puasa bersama, hingga persiapan Lebaran. Melalui fitur Insight di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah memantau dan memahami pola pengeluaran mereka secara lebih mudah dan transparan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Melalui fitur Insight, nasabah dapat melihat ringkasan transaksi yang secara otomatis dikategorikan berdasarkan jenis pengeluaran. Sistem tersebut menyajikan rekap bulanan yang memudahkan evaluasi kondisi keuangan pribadi secara lebih komprehensif.

BNI menilai transparansi data transaksi dapat membantu nasabah mengidentifikasi pola belanja, menyesuaikan anggaran, serta menghindari pemborosan yang kerap terjadi selama Ramadan.

Selain fitur Insight, aplikasi wondr by BNI juga dilengkapi fitur Growth yang menyediakan berbagai pilihan produk finansial untuk mendukung perencanaan jangka menengah dan panjang. Produk yang tersedia antara lain Tabungan Berjangka (Life Goals), deposito dalam rupiah maupun valuta asing (USD dan SGD), reksa dana, hingga obligasi dan sukuk ritel.

"Melalui pendekatan ini, wondr by BNI tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi transaksi, tetapi juga membantu nasabah membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana," kata Okki.

Di sisi transaksi, wondr by BNI menghadirkan beragam layanan seperti QRIS Tap, transfer terjadwal, grup transfer, top up e-wallet, virtual account, express top up TapCash, hingga pembayaran tagihan dan kartu kredit dalam satu aplikasi.