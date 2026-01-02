BNI Dukung ION Network Kembangkan Kabel Laut dan Data Center

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Parsaoran Global Datatrans (ION Network) melalui penyaluran fasilitas kredit untuk pengembangan infrastruktur backbone kabel laut dan data center nasional.

BNI melalui Commercial Business Center Semarang menyalurkan fasilitas kredit senilai Rp657,8 miliar kepada ION Network.

Pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pengembangan Submarine Backbone ION CS-1 (Cable System 1), proyek kabel fiber optik bawah laut yang terhubung langsung dengan hub regional di Singapura, serta pembangunan dan penguatan data center berskala nasional.

Kerja sama ini dinilai menjadi tonggak penting bagi ION Network dalam memperkuat perannya sebagai penyedia layanan internet (ISP) lokal strategis yang berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, mencakup submarine backbone, inland backbone, dan data center guna mendukung ketahanan serta kedaulatan digital Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor Operasional ION Network, Ciracas, Jakarta Timur, oleh jajaran direksi PT Parsaoran Global Datatrans dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Commercial Business Center Semarang.

Melalui kolaborasi tersebut, ION Network menargetkan percepatan ekspansi kapasitas dan jangkauan jaringan untuk memastikan konektivitas yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi sektor bisnis, pemerintahan, industri strategis, hingga ritel.

Manajemen ION Network menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan dari BNI merupakan bentuk kepercayaan terhadap kapabilitas, tata kelola, serta arah pengembangan infrastruktur digital yang tengah dijalankan perusahaan.

Pengembangan Submarine Backbone ION CS-1 diposisikan sebagai proyek strategis untuk memperkuat konektivitas internasional Indonesia melalui jalur bawah laut terintegrasi.