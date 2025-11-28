BNI Hadirkan Akses Eksklusif ke wondr BrightUp Cup 2025, Buy 1 Get 2

Jumat, 28 November 2025 – 20:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) menghadirkan akses eksklusif bagi nasabah untuk menyaksikan wondr BrightUp Cup 2025, ajang eksibisi bulu tangkis yang menghadirkan para pemain nasional, legenda, serta kolaborasi lintas cabang olahraga pada 5 Desember 2025 di Basket Hall Senayan, Jakarta.

Melalui aplikasi wondr by BNI, nasabah bisa memperoleh penawaran khusus Buy 1 Get 2 tickets yang tersedia pada 25–30 November 2025.

Tiket dijual seharga Rp200 ribu dan dapat dibeli secara eksklusif melalui fitur Lifestyle di wondr by BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penawaran ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah sekaligus upaya memperkuat layanan digital BNI di segmen gaya hidup.

"BNI ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui layanan digital yang terintegrasi, termasuk akses ke berbagai aktivitas hiburan dan olahraga," ujar Okki.

wondr BrightUp Cup 2025 menyajikan pertandingan eksibisi antara sejumlah pemain elite seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, serta legenda bulu tangkis Hendra Setiawan dan Marcus Gideon.

Ajang ini juga menghadirkan elemen cross-sport exhibition dengan partisipasi atlet dari cabang sepak bola dan bola basket.

Selain pertandingan, acara tersebut turut dimeriahkan penampilan dari band Juicy Luicy, menambah variasi hiburan bagi penonton.