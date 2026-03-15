BNI Hadirkan Promo Ramadan, Diskon Belanja Hingga Rp70.000 di Berbagai Ritel Modern

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan program promo hingga Rp70.000 bagi nasabah yang bertransaksi di berbagai jaringan ritel modern selama bulan Ramadan.

Mengusung “Ramadan Berlomba Kebaikan Bersama BNI”, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Ramadan hingga menjelang Idulfitri dengan lebih hemat dan praktis.

Promo tersebut dapat dinikmati di sejumlah merchant grocery yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah jaringan minimarket seperti Alfamidi dan Indomaret, supermarket seperti Lotte Mart, Hypermart, dan Super Indo, serta layanan e-grocery HappyFresh.

Selain itu, promo juga berlaku di sejumlah supermarket lainnya yang bekerja sama dengan BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya BNI menghadirkan nilai tambah bagi nasabah di momen Ramadan yang identik dengan meningkatnya aktivitas belanja masyarakat.

“Kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih ringan dan praktis bagi nasabah selama Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Promo tersebut berlaku bagi nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, maupun pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.