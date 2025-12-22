Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BNI Jangkau Aceh, Salurkan Seragam Sekolah hingga Sarana Trauma Healing

Senin, 22 Desember 2025 – 12:56 WIB
Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh. Foto; dok BNI

jpnn.com, JAKARTA - Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus melanjutkan dukungan bagi pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari respons cepat dan aksi nyata BNI dalam mendukung fase tanggap darurat sekaligus pemulihan awal masyarakat terdampak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan hunian sementara, perlengkapan pendidikan, logistik dasar, serta sarana pendukung pemulihan psikologis atau trauma healing bagi anak-anak.

“BNI berupaya hadir memberikan bantuan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mendukung proses pemulihan mental masyarakat, khususnya anak-anak terdampak bencana,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Adapun bantuan yang disalurkan BNI di Aceh meliputi 30 unit tenda, terdiri atas tenda ukuran 3x4 sebanyak lima unit, tenda ukuran 3x6 sebanyak lima unit, serta 20 unit tenda pleton ukuran 6x14.

Di bidang pendidikan, BNI menyalurkan 400 seragam SD, 700 seragam SMP, dan 100 seragam SMA. Untuk mendukung kegiatan trauma healing anak-anak, BNI juga menyalurkan 200 boneka, 200 buku cerita anak, 100 set mainan, serta matras puzzle seluas 24 meter persegi.

Selain itu, BNI menyalurkan bantuan pendukung lainnya berupa 1.000 selimut, perlengkapan kebersihan seperti sabun, sikat, cairan pembersih, dan sapu lidi, empat unit tandon air, 10 unit senter isi ulang, serta 10 kotak masker.

TAGS   BNI  BUMN Peduli  Aceh  BUMN 
