BNI Perluas Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas penyaluran bantuan tanggap darurat bagi masyarakat dan pegawai yang terdampak banjir bandang, longsor, dan bencana alam lainnya di berbagai wilayah Sumatera Barat dan Sumatra Utara.

Dukungan itu menjadi bagian dari upaya BNI bersama Keluarga Besar BUMN dalam mempercepat penanganan bencana di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bantuan disalurkan secara bertahap melalui jaringan kantor BNI dan komunitas internal perusahaan, sejalan dengan evaluasi kebutuhan mendesak di lapangan.

"BNI berupaya memastikan bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat dan pegawai yang membutuhkan, sekaligus memperluas jangkauan dukungan ke lebih banyak titik terdampak," ujar Okki dikutip, Selasa (9/12).

BNI telah menyalurkan bantuan berupa bahan pangan pokok, termasuk 85 ton beras, 17 ton gula, 17.000 liter minyak goreng, dan dukungan logistik lainnya.

Selain itu, terdapat 284 pegawai terdampak yang juga memperoleh bantuan langsung dari perusahaan, baik berupa logistik maupun dukungan evakuasi.

Distribusi dilakukan melalui kolaborasi unit-unit kerja BNI, komunitas pegawai, serta lembaga sosial internal agar bantuan dapat terdistribusi secara merata dan cepat diterima oleh masyarakat terdampak.

"Solidaritas dari seluruh elemen BNI menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan bagi para penyintas bencana," tambah Okki.