Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BNI Raih 2 Penghargaan Internasional Bergengsi atas Konsistensi dalam Pengembangan SDM

Rabu, 17 Desember 2025 – 05:09 WIB
BNI Raih 2 Penghargaan Internasional Bergengsi atas Konsistensi dalam Pengembangan SDM - JPNN.COM
Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang. Foto: Dokumentasi BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperoleh pengakuan internasional atas konsistensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui BNI Corporate University.

Perseroan meraih dua penghargaan internasional bergengsi yang menegaskan kualitas strategi pembelajaran dan penguatan kapabilitas karyawan secara berkelanjutan.

Penghargaan pertama diraih pada ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 yang digelar di Park Plaza London Riverbank, Inggris.

Baca Juga:

Dalam ajang tersebut, BNI Corporate University meraih Gold Award Winner untuk kategori Best Learning and Development – Over 5.000 Employees.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan transformasi strategis yang dijalankan BNI dalam pengembangan kapabilitas insan perusahaan.

"BNI menempatkan pembelajaran sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis, dengan menjadikan karyawan sebagai pusat pengembangan dan pimpinan sebagai coach dalam proses pembelajaran," ujar Munadi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Baca Juga:

ICXA merupakan ajang internasional yang memberikan apresiasi kepada organisasi dengan praktik terbaik dalam pengelolaan customer experience, termasuk di dalamnya strategi learning and development yang berdampak langsung pada produktivitas dan kinerja.

Dalam penilaian juri, BNI dinilai unggul melalui penerapan Personalized Learning Journey yang menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja.

BNI meraih penghargaan internasional bergengsi atas konsistensi dalam pengembangan SDM melalui BNI Corporate University.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNI  Penghargaan Internaisonal  Pengembangan SDM  BNI Corporate University  perusahaan  Karyawan 
BERITA BNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp