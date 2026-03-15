JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BNI Tawarkan Diskon Bukber hingga Rp 200 Ribu di Sejumlah Restoran hingga Juni 2026, Catat Lokasinya!

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:44 WIB
BNI Tawarkan Diskon Bukber hingga Rp 200 Ribu di Sejumlah Restoran hingga Juni 2026, Catat Lokasinya! - JPNN.COM
Nasabah BNI mendapatkan banyak promo. Foto: dok BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan program promo makan bersama atau buka puasa bersama (bukber) dengan potongan harga hingga Rp 200.000 di berbagai restoran populer. 

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian promo Ramadan BNI.

“Kami ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah sekaligus memudahkan transaksi selama momen kebersamaan di bulan suci,” ungkap Okki dikutip, Minggu (15/3).

Promo bertajuk “Berlomba Nikmati Hidangan Kesukaan Bersama yang Tersayang” tersebut dapat dinikmati oleh nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, maupun pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Sejumlah jaringan restoran ternama turut berpartisipasi dalam program ini. 

Menurut dia, untuk kategori kuliner Jepang, nasabah dapat menikmati promo di Gyu-Kaku, HokBen, dan Yoshinoya. 

“Hidangan laut tersedia di restoran Bandar Djakarta. Bagi pecinta kuliner nusantara, promo juga berlaku di Dapur Solo dan Kafe Betawi,” jelas Okki.

Menurut dia, BNI juga ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang lebih menyenangkan bersama keluarga dan orang terdekat. 

BNI menghadirkan program promo makan bersama atau buka puasa bersama (bukber) dengan potongan harga hingga Rp 200.000 di berbagai restoran populer.

