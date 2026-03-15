BNI Tawarkan Diskon Bukber hingga Rp 200 Ribu di Sejumlah Restoran hingga Juni 2026, Catat Lokasinya!

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan program promo makan bersama atau buka puasa bersama (bukber) dengan potongan harga hingga Rp 200.000 di berbagai restoran populer.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian promo Ramadan BNI.

“Kami ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah sekaligus memudahkan transaksi selama momen kebersamaan di bulan suci,” ungkap Okki dikutip, Minggu (15/3).

Promo bertajuk “Berlomba Nikmati Hidangan Kesukaan Bersama yang Tersayang” tersebut dapat dinikmati oleh nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, maupun pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Sejumlah jaringan restoran ternama turut berpartisipasi dalam program ini.

Menurut dia, untuk kategori kuliner Jepang, nasabah dapat menikmati promo di Gyu-Kaku, HokBen, dan Yoshinoya.

Baca Juga: BNI Dorong Nasabah Kelola Keuangan Ramadan Lewat Fitur Insight di wondr

“Hidangan laut tersedia di restoran Bandar Djakarta. Bagi pecinta kuliner nusantara, promo juga berlaku di Dapur Solo dan Kafe Betawi,” jelas Okki.

Menurut dia, BNI juga ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang lebih menyenangkan bersama keluarga dan orang terdekat.