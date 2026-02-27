Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BNI Umumkan Pemenang Tahap II Rejeki wondr

Jumat, 27 Februari 2026 – 13:53 WIB
BNI Umumkan Pemenang Tahap II Rejeki wondr - JPNN.COM
BNI mengumumkan pemenang tahap kedua program undian Rejeki wondr BNI pada 24 Februari 2026 di Grha BNI, Jakarta. Foto: dok BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengumumkan pemenang tahap kedua program undian Rejeki wondr BNI pada 24 Februari 2026 di Grha BNI, Jakarta.

Program loyalitas yang berlangsung sejak April 2025 hingga Januari 2026 itu menyiapkan ribuan hadiah, termasuk dua unit Mercedes-Benz New E300 sebagai hadiah utama.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan pengundian tahap kedua menjadi penutup rangkaian program yang dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah atas loyalitas dan partisipasi aktif dalam menggunakan produk serta layanan BNI, khususnya melalui aplikasi wondr by BNI.

Baca Juga:

“Pengundian tahap kedua ini menjadi penutup rangkaian program Rejeki wondr BNI yang berlangsung sejak April 2025 hingga Januari 2026. Program ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada nasabah setia,” ujar Corina dalam keterangan tertulis.

Selain dua unit Mercedes-Benz New E300, BNI menyiapkan 14 unit Chery J6, 20 unit Honda HR-V, 170 unit Honda Beat, ratusan smartphone, serta berbagai hadiah elektronik lainnya.

Sebelumnya, pengundian tahap pertama telah dilakukan pada 11 Agustus 2025.

Baca Juga:

Menurut Corina, sistem pengundian dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada nasabah di seluruh wilayah Indonesia.

Distribusi hadiah juga dilakukan hingga tingkat cabang guna memperluas peluang pemenang di berbagai daerah.

BNI mengumumkan pemenang tahap kedua program undian Rejeki wondr BNI pada 24 Februari 2026 di Grha BNI, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNI  pemenang  wondr BNI  Honda HR-V  Honda BeAt 
BERITA BNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp