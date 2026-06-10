BNN Operasi di Bandara Soetta, 10 Penumpang dari Bangkok Ini Positif Narkoba

jpnn.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menggelar Operasi Sekuens bertajuk Sapu Bersih Narkotika di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (8/6).

Operasi gabungan yang melibatkan Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polres Bandara Soekarno-Hatta itu dilakukan menjelang Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pengungkapan kasus narkotika pada 3 Juni 2026. Saat itu, tim gabungan mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial KK (52) dan SK (40) dengan barang bukti hashish seberat 7,8 kilogram bruto yang diduga berasal dari Thailand.

Berdasarkan hasil pengembangan kasus dan informasi dari Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap penerbangan yang datang dari Bangkok, Thailand.

Sekitar pukul 21.00 WIB, tim mengidentifikasi 14 penumpang warga negara Indonesia (WNI) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dari hasil tes urine awal, sebanyak 10 orang dinyatakan positif mengandung narkotika dan/atau zat adiktif, antara lain metamfetamin, THC, amfetamin, kokain, serta beberapa zat lainnya. Sementara empat penumpang lainnya dinyatakan negatif.

Sepuluh penumpang yang positif tersebut berinisial MM, FR, GAS, MA, ASM, DP, HP, MI, AN, dan RA.

Selain itu, petugas juga menemukan serbuk seberat 22 gram yang diduga ketamin di dalam koper milik HP. Meski ketamin tidak tergolong narkotika, BNN tetap melakukan pendalaman dan uji laboratorium terhadap barang tersebut.