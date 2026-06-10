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JPNN.com - Nasional - Hukum

BNN Periksa Puluhan Orang Menjelang Munas HIPMI, Ketum BPD Riau Konon Ikut Diamankan

Rabu, 10 Juni 2026 – 14:55 WIB
BNN Periksa Puluhan Orang Menjelang Munas HIPMI, Ketum BPD Riau Konon Ikut Diamankan - JPNN.COM
Logo Munas XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2026. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, PEKANBARU - Kabar mengejutkan menerpa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dikabarkan mengamankan puluhan orang yang diduga merupakan rombongan salah satu calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI seusai melakukan perjalanan dari Bangkok, Thailand.

Informasi yang beredar pada Selasa (9/6/2026) menyebutkan lebih dari 20 orang diamankan setibanya di Indonesia untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.

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Dari jumlah tersebut, sekitar 10 orang dikabarkan masih menjalani pemeriksaan, sementara sebagian lainnya telah dipulangkan.

Sejumlah sumber menyebutkan rombongan tersebut merupakan bagian dari tim salah satu kandidat Ketua Umum BPP HIPMI yang tengah melakukan konsolidasi menjelang Munas.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai identitas calon ketua umum yang dimaksud.

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Dalam informasi yang beredar, nama Ketua Umum BPD HIPMI Riau, Migo Mufartha, turut disebut berada dalam rombongan yang melakukan perjalanan ke Bangkok.

Salah seorang pengurus BPD HIPMI Riau membenarkan adanya keberangkatan Ketua Umum HIPMI Riau ke Thailand.

Salah seorang pengurus BPD HIPMI Riau membenarkan adanya keberangkatan Ketua Umum HIPMI Riau ke Thailand.

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TAGS   BNN  narkoba  Narkotika  HIPMI 
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