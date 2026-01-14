Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BNPB: 1.189 Korban Meninggal Akibat Banjir & Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:15 WIB
BNPB: 1.189 Korban Meninggal Akibat Banjir & Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar - JPNN.COM
Ilustrasi: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) berupaya mengirimkan bantuan logistik makanan dan bahan pokok kepada masyarakat korban banjir bandang di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat menggunakan helikopter, yang terbang dari Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/1/2026). ANTARA/HO-Dok. BNPB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 1.189 jiwa meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Hal tersebut berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin 12 Januari 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban meninggal tersebut terdiri atas 550 jiwa di Aceh, 375 di Sumatera Utara, dan 231 di Sumatera Barat, sementara 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.

Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 141 orang dinyatakan hilang dan 195.542 jiwa terpaksa mengungsi. Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi mencapai 67.876 jiwa.

Baca Juga:

Muhari mengatakan pemerintah tidak hanya fokus mengaktualisasi data dampak bencana selama status darurat di berbagai daerah berlaku, bahkan perpanjangan masa tanggap darurat di enam kabupaten di Provinsi Aceh.

Namun, lanjut dia, pemerintah juga memastikan percepatan pemulihan masa fase transisi darurat di puluhan kabupaten dan kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Dia menjelaskan, BNPB dalam fase pemulihan tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur vital, khususnya pembangunan 270 jembatan Bailey yang tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Baca Juga:

"Hingga kini, sebanyak 20 unit jembatan telah terpasang dan 10 unit lainnya dalam proses pemasangan," kata Abdul Muhari di Jakarta, Rabu (14/1).

Muhari menyatakan bahwa di Aceh, pemerintah telah mengirim 117 unit jembatan Aramco untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terisolasi. Salah satunya Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas Bireuen-Takengon yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

BNPB menyatakan 1.189 orang meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  banjir dan tanah longsor  meninggal dunia  korban bencana  BNPB  Aceh  sumbar  Sumut 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp