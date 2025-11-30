BNPB Kirim Bantuan Logistik ke Lokasi Bencana di Aceh Lewat Udara

jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan logistik ke Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah, menggunakan helikopter dan pesawat pada Sabtu (29/11).

Helikopter BNPB pembawa bantuan logistik untuk korban bencana itu diberangkatkan melalui Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

"Pada sortie pertama helikopter ini memuat bantuan dengan total seberat 588 kilogram,' kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui keterangan tertulis.

Adapun rinciannya berupa 60 koli sembako dan 10 koli makanan siap saji. Direncanakan pengiriman hari ini akan dilakukan sebanyak dua sortie.

Pesawat jenis Cessna Caravan PK-SNG juga diterbangkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bantuan ini akan mendarat di Bandara Rembele yang terletak di Kabupaten Bener Meriah.

Pada sortie pertama, pesawat membawa bantuan logistik dan peralatan berupa Indomie 50 karton, Eprokal 5 karton, Naraga 7 karton, Genset 2 unit, Starlink 2 unit dan BBM 20 liter untuk nantinya didistribusikan ke Kabupaten Bener Meriah.

Untuk sortie kedua, bantuan berupa Familly food 20 dus, Hygen kit 10 dus, selimut 1 karung, Kelambu 1 karung, Sarung 1 karung, Tanggo 3 dus, Pembalut 3 dus, popok bayi 1 dus dan perlengkapan telkom 4 koli.

Lebih lanjut, untuk Aceh Tengah sortie pertama bantuan logistik berupa Indomie 50 karton, Eprokal 5 karton, Naraga 10 karton, Genset 1 unit dan Starlink 1 unit.