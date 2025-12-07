Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BNPB: Korban Meninggal Akibat Banjir Bandang Sumatra 914 Jiwa

Minggu, 07 Desember 2025 – 10:45 WIB
Mobilitas warga perlahan-lahan sudah mulai aktif kembali, hilir mudik kendaraan tampak di ruas jalan wilayah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Sabtu (6/12). Foto: BNPB

jpnn.com - Jumlah korban meninggal di 3 provinsi, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh akibat banjir bandang dan longsor mencapai 914 jiwa, pada Jumat (5/12).

Terdapat penambahan jumlah korban 47 jiwa dari hari sebelumnya, yaitu Kamis (4/12).

Rincian jumlah korban meninggal di Sumatra Utara sebanyak 329 jiwa, Sumatera Barat 226 jiwa, dan Aceh 359 jiwa. Sedangkan total korban hilang mencapai 389 jiwa di tiga provinsi tersebut.

“BNPB dan berbagai pihak terus mengupayakan untuk operasi pencarian di masing-masing wilayah,” ucap Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya.

Dia menuturkan bahwa BNPB dan pemerintah daerah terdampak memprioritaskan penanganan pada operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat.

Mereka juga melakukan pembukaan akses jalan darat, pemulihan akses komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan energi, khususnya listrik dan BBM.

“Terkait dengan pendistribusian logistik di wilayah terdampak, BNPB dan berbagai pihak mengoptimalkan penggunaan helikopter, khususnya untuk menjangkau daerah terisolir,” kata dia.

Pengiriman melalui darat dilakukan untuk mencapai titik-titik yang memang dapat diakses melalui jalur darat. (mcr4/jpnn)

BNPB menginformasikan rincian jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Utara 329 jiwa, Sumatera Barat 226 jiwa, dan Aceh 359 jiwa.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

