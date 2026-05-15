Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BNPP RI Gelar Bimtek FCP & FRA, Memperkuat Integritas dan Tata Kelola

Jumat, 15 Mei 2026 – 15:47 WIB
BNPP RI Gelar Bimtek FCP & FRA, Memperkuat Integritas dan Tata Kelola - JPNN.COM
BNPP RI menyelenggarakan Bimtek Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA). Foto: Humas BNPP

jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, di Jakarta, Selasa (12/5).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja, baik di Kantor Pusat maupun pada pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono menegaskan bahwa penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI.

Baca Juga:

BNPP RI Gelar Bimtek FCP &amp; FRA, Memperkuat Integritas dan Tata Kelola

BNPP RI menyelenggarakan Bimtek Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA). Foto: Humas BNPP

“Kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas,” ujar Budi Setyono.

Baca Juga:

Dia menambahkan, BNPP RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respons terhadap potensi pelanggaran.

Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPP RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan.

BNPP RI menyelenggarakan Bimtek FCP dan FRA sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNPP  PLBN  SPIP  Bpkp 
BERITA BNPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp