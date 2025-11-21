BNSP Apresiasi LSP BAZNAS dalam Penerapan Mutu dan Pemantauan Asesor

Jumat, 21 November 2025 – 04:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih penghargaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas konsistensinya dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu, khususnya pada pemeliharaan kompetensi dan pemantauan kinerja asesor.

Pengakuan ini mempertegas komitmen BAZNAS dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme sertifikasi amil zakat.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menilai pencapaian itu sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola zakat nasional.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa BAZNAS terus berupaya memperkuat kompetensi amil di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menegaskan bahwa sertifikasi amil merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas.

Menurutnya, standardisasi kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

“Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik yang makin tinggi,” katanya.

Kiai Noor menambahkan bahwa BAZNAS akan terus memperluas akses sertifikasi melalui pemanfaatan teknologi, termasuk asesmen berbasis digital.