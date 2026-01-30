Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Board of Peace Bentukan Trump Dianggap Melegalkan Kejahatan Perang Israel

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:49 WIB
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan. Foto: source fo JPNN

jpnn.com - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan melontarkan kritik tajam atas pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian) atau skema perdamaian sepihak untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Board of Peace (BoP) tersebut pada hakikatnya dapat dipahami sebagai upaya pemutihan (legalises politik) sekaligus pembenaran terhadap kejahatan perang Israel," kata Chandra melalui keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Dia berpendapat bahwa skema BoP tersebut secara sadar mengabaikan kejahatan yang telah terjadi dan memaksakan konsep perdamaian tanpa akuntabilitas hukum, sehingga membuka jalan bagi impunitas pelaku.

Selain itu, Board of Peace menutup mata terhadap berbagai pelanggaran serius hukum internasional, antara lain: pembunuhan warga sipil, pendudukan wilayah secara ilegal, pembangunan permukiman ilegal, blokade berkepanjangan, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, serta pengusiran paksa penduduk sipil.

"Dengan karakter demikian, Board of Peace bukan instrumen perdamaian, melainkan alat legitimasi politik atas kejahatan perang," ujar Chandra.

Secara hukum internasional, katanya, skema ini bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa IV, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta berbagai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Palestina.

"Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua dewan, dengan kekuasaan untuk mengesampingkan semua anggota, dia dapat menunjuk dewan eksekutif. Baru kali ini ada organisasi internasional yang dibentuk dan dikendalikan oleh seseorang," tuturnya.

Dia lantas menyoroti salah satu program Donald Trump, yaitu "Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”. Dalam proposal tersebut terdapat 2 (dua) garis besar yaitu political framework dan economic framework.

Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menilai Board of Peace bentukan Donald Trump melegalkan kejahatan perang Israel di Palestina.

