Bob Weir Grateful Dead Meninggal Setelah Berjuang dengan Masalah Paru-Paru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus salah satu pendiri grup musik Grateful Dead, Robert Wallace Weir atau Bob Weir, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Kabar tersebut diumumkan pihak keluarga pada Sabtu (10/1).

Menurut keluarga, Weir wafat dengan tenang setelah berusaha pulih dari masalah paru-paru bawaan, meski sebelumnya sempat berhasil mengalahkan kanker yang didiagnosis pada Juli 2025.

“Bobby akan selamanya menjadi kekuatan penuntun yang keunikan seninya membentuk kembali musik Amerika,” ujar pihak keluarga, dikutip dari The Hollywood Reporter.

Dalam pernyataan yang sama, keluarga menggambarkan karya Weir sebagai sesuatu yang hangat dan menyatukan.

“Karyanya lebih dari sekadar mengisi ruangan dengan musik, itu adalah sinar matahari hangat yang mengisi jiwa, membangun komunitas, bahasa, dan perasaan kekeluargaan yang dibawa oleh generasi penggemar,” tulis keluarga.

Weir lahir pada 16 Oktober 1947 di San Francisco dan diadopsi oleh sebuah keluarga di Palo Alto. Masa kecilnya penuh tantangan, termasuk disleksia yang tidak terdiagnosis dan pengalaman dikeluarkan dari hampir setiap sekolah yang dia masuki.

Kecintaannya pada gitar tumbuh sejak usia 14 tahun, dipengaruhi oleh musisi seperti Jorma Kaukonen dari Hot Tuna dan Jefferson Airplane.

Beberapa tahun kemudian, ia bertemu Jerry Garcia pada malam tahun baru 1963, pertemuan yang kelak menjadi awal terbentuknya Grateful Dead.