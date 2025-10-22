Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bobby Nasution: 81 Siswa SMP yang Sempat Keracunan MBG Sudah Sehat

Rabu, 22 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Bobby Nasution: 81 Siswa SMP yang Sempat Keracunan MBG Sudah Sehat - JPNN.COM
Arsip foto - Petugas mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan makan bergizi gratis (MBG) di SPPG Desa Tanggung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/10/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/nz

jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan sebanyak 81 siswa SMP Negeri 1 Laguboti di Kabupaten Toba yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sehat.

"Untuk di Toba kemarin sudah keluar semua dari rumah sakit. Sudah sehat," ujar Bobby seusai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KKP secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

Gubernur mengatakan Pemprov Sumut telah menurunkan tim gerak cepat guna menangani dugaan keracunan MBG tersebut.

Baca Juga:

Puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti mengalami gejala mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri tenggorokan, diare, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG pada Rabu (15/10).

"Alhamdulillah, kondisinya sudah sehat semua dan dua SPPG-nya sudah ditutup," tegas Bobby.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Pemprov Sumut telah menerima sampel muntahan siswa guna diuji di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sumut.

Baca Juga:

Selanjutnya sampel makanan juga telah dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat sudah kami minta melakukan supervisi lapangan, dan berkoordinasi dengan BBPOM Medan untuk menelusuri keamanan pangan dan rantai pasok makanan," ujar Faisal.

Sebanyak 81 siswa SMP yang sempat keracunan MBG di Sumatera Utara sudah dinyatakan sehat.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan MBG  Gubernur Sumut  Bobby Nasution  makan bergizi 
BERITA KERACUNAN MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp