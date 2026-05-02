Bobby Nasution Minta Gaji Guru PPPK PW & GTT Naik Setiap Hardiknas

jpnn.com - MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mau gaji guru setempat naik setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Bobby mengatakan kenaikan gaji itu terutama untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu (PW) dan guru tidak tetap (GTT) di Sumatera Utara.

"Kami telah meningkatkan gaji guru PPPK PW sekitar Rp 2 juta per bulan, sedangkan honor GTT sebesar Rp 90 ribu per jam," ujar Bobby.

Dia menegaskan permintaan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumut agar kenaikan gaji guru PPPK PW dan honor guru tidak tetap itu secara berkala setiap tahun.

"Saya minta kesejahteraan guru diperhatikan sebaik-baiknya. Jangan malah yang bukan guru, lebih besar gajinya. Sesuaikan, terutama PPPK paruh waktu dan GTT," katanya.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada 2025, menyebutkan sebanyak 47.127 guru mengajar di 2.086 sekolah tingkat SMA/SMK/SLB negeri dengan jumlah 697.939 siswa di Sumut.

"Tolong tahun depan dinaikkan lagi, setiap tahun meningkat agar guru-guru lebih sejahtera,” kata Bobby.

Selain peningkatan kesejahteraan guru di Sumatera Utara, pihaknya juga menekankan akan pentingnya penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai.