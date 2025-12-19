Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Bobol Indomaret dan Teras BRI dalam Satu Malam, 3 Residivis Dibekuk Polres Kampar

Jumat, 19 Desember 2025 – 20:18 WIB
Bobol Indomaret dan Teras BRI dalam Satu Malam, 3 Residivis Dibekuk Polres Kampar - JPNN.COM
Satreskrim Polres Kampar menunjukkan 3 pelaku pencurian dengan pemberatan. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Aksi pencurian beruntun yang menyasar sebuah Indomaret dan Teras BRI di Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, berhasil diungkap cepat oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar.

Tiga pelaku diringkus kurang dari 12 jam setelah kejadian, pada Kamis (18/12/2025).

Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial Dedi Kusuma Wijaya alias Pak Dewa (52), Ade Indra Saputra (33), dan Abadi Sinuraya (30).

Sementara itu, satu pelaku lainnya bernama Roy, masih melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi.

Kasatreskrim Polres Kampar AKP Gian Wiatma Jonimandala menjelaskan aksi pencurian pertama terjadi di Teras BRI sekitar pukul 02.28 WIB.

Dari lokasi tersebut, para pelaku membawa kabur satu unit printer, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 4,5 juta.

Tak berselang lama, sekitar pukul 02.48 WIB, kelompok yang sama kembali beraksi dengan membobol sebuah Indomaret di lokasi yang masih satu desa.

Dari toko ritel tersebut, pelaku menggasak seluruh rokok di etalase serta satu unit sepeda motor. Kerugian yang dialami Indomaret diperkirakan mencapai Rp 50 juta.

Sebanyak tiga pencuri yang diamankan masing-masing berinisial Dedi Kusuma Wijaya alias Pak Dewa (52), Ade Indra Saputra (33), dan Abadi Sinuraya (30).

