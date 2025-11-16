Bobon Santoso Hingga Anya Geraldine Masak Besar untuk Amal di Palmerah

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Bobon Santoso kembali menggelar acara masak besar untuk warga sekitar Palmerah, Jakarta Barat, dalam rangka kegiatan amal.

Bobon Santoso bersama CEO JOIWAY Indonesia, Alec Chan, turut mengajak deretan selebritas tanah Air, yakni Anya Geraldine, Ari Lesmana, komedian Tretan Muslim, hingga selebritas internet Ivan Ibrahim, dan Skinny and Vaporgod.

Dalam kegiatan tersebut, mereka menyajikanan makanan yang masih hangat dan minuman dingin dari truk minuman JOIWAY.

Tak hanya itu, Bobon Santoso, bersama deretan selebritas yang hadir, serta CEO JOIWAY Indonesia, Alec Chan, dan timnya di Indonesia, menyumbangkan lebih dari 500 produk JOIWAY baru kepada warga komunitas dewasa di acara amal tersebut.

Inisiatif tersebut sekaligus untuk mempromosikan pilihan rekreasi yang lebih terjangkau, ramah lingkungan, sehat, dan aman bagi anggota komunitas dewasa.

Pada akhir November, JOIWAY akan meluncurkan produk edisi terbatas hasil kolaborasi dengan para selebritas tersebut.

Keuntungan dari kolaborasi itu akan disumbangkan ke badan amal Bobon Masak Besar Rakyat Indonesia.

Itu juga sekaligus untuk mendukung kegiatan filantropi JOIWAY yang terus berinvestasi dalam kegiatan amal selama empat tahun berturut-turut, yang didedikasikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. (mcr7/jpnn)