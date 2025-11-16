Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bobon Santoso Hingga Anya Geraldine Masak Besar untuk Amal di Palmerah

Minggu, 16 November 2025 – 19:48 WIB
Bobon Santoso Hingga Anya Geraldine Masak Besar untuk Amal di Palmerah - JPNN.COM
Bobon Santoso (kanan) dalam kegiatan masak besar bareng Joiway. Foto: screenshoot TikTok Bobon Santoso

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Bobon Santoso kembali menggelar acara masak besar untuk warga sekitar Palmerah, Jakarta Barat, dalam rangka kegiatan amal.

Bobon Santoso bersama CEO JOIWAY Indonesia, Alec Chan, turut mengajak deretan selebritas tanah Air, yakni Anya Geraldine, Ari Lesmana, komedian Tretan Muslim, hingga selebritas internet Ivan Ibrahim, dan Skinny and Vaporgod.

Dalam kegiatan tersebut, mereka menyajikanan makanan yang masih hangat dan minuman dingin dari truk minuman JOIWAY.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Bobon Santoso, bersama deretan selebritas yang hadir, serta CEO JOIWAY Indonesia, Alec Chan, dan timnya di Indonesia, menyumbangkan lebih dari 500 produk JOIWAY baru kepada warga komunitas dewasa di acara amal tersebut.

Inisiatif tersebut sekaligus untuk mempromosikan pilihan rekreasi yang lebih terjangkau, ramah lingkungan, sehat, dan aman bagi anggota komunitas dewasa.

Pada akhir November, JOIWAY akan meluncurkan produk edisi terbatas hasil kolaborasi dengan para selebritas tersebut.

Baca Juga:

Keuntungan dari kolaborasi itu akan disumbangkan ke badan amal Bobon Masak Besar Rakyat Indonesia.

Itu juga sekaligus untuk mendukung kegiatan filantropi JOIWAY yang terus berinvestasi dalam kegiatan amal selama empat tahun berturut-turut, yang didedikasikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. (mcr7/jpnn)

Bobon Santoso menggelar acara masak besar untuk warga sekitar Palmerah, Jakarta Barat, dalam rangka kegiatan amal.

Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bobon Santoso  makan besar  Anya Geraldine  kegiatan amal 
BERITA BOBON SANTOSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp