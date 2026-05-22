Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Bobot Nilai TKA Jalur Prestasi SPMB 2026 Ada yang 80%

Jumat, 22 Mei 2026 – 06:19 WIB
Bobot Nilai TKA Jalur Prestasi SPMB 2026 Ada yang 80% - JPNN.COM
SPMB 2026. Ilustrasi siswa SMP di lingkungan sekolah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bobot nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jalur prestasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di setiap daerah berbeda-beda.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak mempermasalahkan perbedaan bobot nilai TKA pada jalur prestasi SPMB di tiap daerah, selama tidak mencederai prinsip keadilan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pihaknya memang memberikan keleluasaan penuh terhadap pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil TKA untuk jalur prestasi SPMB, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 tentang SPMB dan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA.

Baca Juga:

“Jalur prestasi, kan ada dua, akademik dan non-akademik. Akademik itu juga ada dua, rapor dan TKA. Ada daerah yang melakukan tes tambahan, silakan. Yang penting jangan sampai mencederai prinsip keadilan makanya bobot TKA juga bermacam-macam,” kata Gogot seusai kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

TKA, kata dia, menjadi salah satu tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang terstandar, objektif, dan kredibel, guna mengukur capaian akademik murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, ia mengatakan ada wilayah yang memberikan bobot hasil TKA hingga 80 persen untuk jalur prestasi SPMB, sementara wilayah lain hanya memberikan bobot 50 persen untuk hasil TKA pada jalur yang sama.

Baca Juga:

Karena itu, lanjutnya, pembobotan TKA dalam jalur prestasi SPMB menjadi berbeda-beda mengikuti aturan dalam petunjuk teknis (juknis) yang telah disusun oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

“Ada yang 50 persen, fifty-fifty dengan rapor, monggo disilakan,” kata Gogot.

Ada daerah memberikan bobot nilai TKA hingga 80 persen untuk jalur prestasi SPMB 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPMB  Tes kemampuan akademik  Nilai TKA  Jalur Prestasi 
BERITA SPMB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp