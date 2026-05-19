Bobotoh Bikin Persib Boncos, Denda Ratusan Juta Menghantam Maung Bandung

jpnn.com - Euforia Persib Bandung menuju hattrick juara Super League mendadak tercoreng.

Di tengah hitung mundur pesta juara, Maung Bandung dihantam badai sanksi dari Komite Disiplin PSSI dengan total denda fantastis mencapai Rp 455 juta akibat ulah Bobotoh dalam dua pertandingan berbeda.

Hukuman paling besar datang saat Persib menghadapi PSIM Yogyakarta pada 4 Mei 2026. Komdis PSSI menjatuhi denda Rp 250 juta setelah suporter Persib kedapatan melempar lebih dari 10 petasan ke dalam lapangan hingga laga sempat terhenti selama empat menit.

"Pada menit ke-54 terjadi pelemparan petasan sebanyak lebih dari 10 kali ke dalam area lapangan pertandingan sehingga pertandingan terhenti selama 4 menit, setelah pertandingan berakhir terjadi penyalaan flare di Tribun Timur, dan terjadi suara ledakan petasan sebanyak 3 kali yang semuanya dilakukan oleh suporter Persib Bandung," bunyi pernyataan Komdis.

Situasi makin panas karena flare menyala di tribune timur disertai tiga kali ledakan petasan usai pertandingan.

Tak hanya itu, aksi pelemparan botol air mineral dari tribune selatan ke arah lapangan juga membuat Persib kembali didenda Rp 30 juta.

Sebelumnya, saat melawan Bhayangkara FC pada 30 April 2026, Persib juga sudah lebih dahulu terkena rentetan hukuman. Kehadiran Bobotoh dalam laga tandang membuat Maung Bandung didenda Rp 25 juta.

Dua suporter yang nekat masuk ke area pertandingan menambah hukuman Rp 60 juta.