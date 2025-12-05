Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bobotoh Bisa Membuat Borneo FC Nyaman, Persib Wajib Waspada

Jumat, 05 Desember 2025 – 14:00 WIB
Bobotoh Bisa Membuat Borneo FC Nyaman, Persib Wajib Waspada
Ekspresi Bobotoh saat menyaksikan laga Persib Bandung. Foto: IG persib

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes memastikan timnya tak gentar menghadapi juara bertahan Super League Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam.

Lefundes mengatakan timnya bertekad kembali ke jalur kemenangan, setelah pada laga sebelumnya kalah dari Bali United.

Pria dari Brasil itu juga mengatakan, timnya lebih bergairah mendengar laga nanti akan full house alias dipenuhi Bobotoh.

Baca Juga:

“Ketika kami bermain tandang melawan tim yang penontonnya mampu memenuhi stadion, pertandingan akan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dimainkan," kata Lefundes.

"Saya yakin para pemain juga merasakan hal yang sama, dan saya yakin mereka berpikiran sama,” imbuhnya.

Dia meyakini bahwa anak-anak asuhnya punya mentalitas kuat menghadapi tekanan penonton lawan.

Baca Juga:

“Ketika lebih banyak penonton yang hadir, pemain-pemain besar, pemain yang terbiasa tampil di laga besar, akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi, secara otomatis mereka cenderung tampil lebih baik,” ujarnya.

"Suporter Persib ingin mendukung tim mereka, ingin memberikan dukungan, tetapi mereka juga tahu siapa yang akan mereka hadapi. Jadi, itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap lawan yang akan mereka hadapi, dan kami berharap bisa menampilkan pertandingan yang bagus, tontonan yang baik,” imbuh Lefundes. (il/jpnn)

Konon laga tunda pekan ke-4 Super League Persib Vs Borneo FC di GBLA malam nanti full house.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Borneo FC  Persib vs Borneo FC  Persib  Super League  Persib Bandung 
