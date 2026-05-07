Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bobotoh Geruduk GBLA, Tumpahkan Dukungan Menjelang Big Match Persib Lawan Persija

Kamis, 07 Mei 2026 – 12:15 WIB
Bobotoh Geruduk GBLA, Tumpahkan Dukungan Menjelang Big Match Persib Lawan Persija - JPNN.COM
Dukungan suporter Bobotoh untuk skuad Persib Bandung menjelang big match melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Ap (GBLA), Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Puluhan ribu Bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026), untuk memberikan dukungan langsung kepada Persib Bandung.

Kehadiran Bobotoh tersebut merupakan bentuk dukungan kepada skuad Persib yang akan menghadapi Persija Jakarta pada duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26

El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore.

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, puluhan ribu Bobotoh sudah memadati area stadion sejak pukul 08.30 WIB.

Pada hari ini, Persib tengah menjalani sesi latihan taktikal menjelang pertandingan, dan suporter baru diperkenankan memasuki stadion setelah sesi latihan selesai pada pukul 09.30 WIB.

Komunitas suporter mulai memenuhi setiap tribune penonton. Selama hampir satu jam, mereka tidak berhenti bernyanyi, menyanyikan chant-chant penyemangat yang biasa dibawakan saat Persib bermain di kandang.

Baca Juga:

Di hadapan suporter, kapten Persib Marc Klok menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobotoh kepada mereka. 

Klok menjanjikan skuad Maung Bandung untuk tampil melawan rival abadi mereka, Persija.

Puluhan ribu suporter Bobotoh memberikan dukungan langsung kepada para pemain Persib menjelang duel big match kontra Persija Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bobotoh  Persib Bandung  Persija vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp