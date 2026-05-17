Bobotoh Siap Berpesta, 2.500 Petugas Gabungan Amankan 100 Titik Nobar Persib

Minggu, 17 Mei 2026 – 14:11 WIB
Euforia Bobotoh setelah Persib bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pendukung Persib Bandung akan menggelar nonton bareng (nobar).

Polisi mengatakan menyiapkan 2.500 petugas untuk mengamankan 100 titik lebih lokasi nobar melawan PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026.

Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait telah disebar di berbagai titik pengamanan di Kota Bandung.

"Kami akan menempatkan personel sama dengan yang kemarin, hampir 2.500 personel kami kerahkan untuk sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadinya keributan, seperti di daerah lain,” kata Asep di Bandung, Minggu.

Menurut dia, antusiasme Bobotoh diperkirakan tetap tinggi meski pertandingan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan.

Asep menyebut lebih dari 100 titik nobar digelar di berbagai lokasi, di antaranya dipusatkan di Mapolrestabes Bandung dan Graha Persib Bandung.

“Kami juga tempatkan petugas di sana agar suasana aman, nyaman, dan tertib,” ujarnya.

Selain lokasi nobar, kepolisian juga memberikan perhatian khusus pada sejumlah kawasan pusat kota seperti Jalan Sulanjana, Jalan Dago, Jalan Ir. H. Djuanda, hingga Flyover Pasupati guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, melawan PSM Makassar malam ini.

