Boby Berliandika Kembangkan Musik, Bisnis, dan Aksi Sosial Lewat Digitalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus produser musik Boby Berliandika terus mengembangkan kiprahnya di industri kreatif dengan menggabungkan aktivitas musik, bisnis, dan kegiatan sosial melalui pemanfaatan platform digital.

Jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia itu kini juga mengelola manajemen artis Berlian Entertainment.

Boby mengatakan Berlian Entertainment dibangun sebagai wadah bagi talenta muda, khususnya dari daerah, agar memiliki kesempatan berkembang di industri musik nasional.

"Berlian Entertainment ini bukan cuma soal saya sebagai penyanyi, tetapi bagaimana saya bisa membuka ruang buat talenta-talenta baru dari daerah untuk berkembang di industri musik nasional. Saya ingin apa yang saya alami di X Factor dahulu bisa jadi jalan buat orang lain juga," ujar Boby.

Selain mengembangkan karier di industri musik, Boby bersama istrinya, Putri Imelia Ajeng Prianti, juga aktif mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kuliner melalui merek Berlian's Food yang memproduksi keripik teripang khas Situbondo.

Putri mengatakan usaha tersebut berawal dari keinginan memanfaatkan potensi bahan baku lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

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"Keripik teripang ini awalnya cuma coba-coba, tetapi ternyata responsnya bagus. Saya lihat ini peluang untuk mengangkat produk lokal Situbondo sekaligus membuka lapangan kerja kecil-kecilan di sekitar rumah," kata Putri.

Pasangan yang menikah pada Oktober 2024, itu juga aktif menjalankan kegiatan sosial dengan menyambangi lansia dan warga kurang mampu di Situbondo.