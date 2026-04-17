Bocah 11 Tahun Terseret Arus Sungai Rawas, Tim SAR Lakukan Pencarian

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Seorang bocah 11 tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Rawas, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Korban diketahui bernama Arsa (11), seorang anak laki-laki warga Desa Sungai Baung.

Informasi yang dihimpun, kejadian bermula pada Kamis (16/04/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, saat korban mandi di Sungai Rawas bersama tiga orang temannya.

Saat itu, kondisi arus sungai cukup deras, sehingga secara tiba-tiba tubuh korban terseret arus. Teman-teman korban yang melihat kejadian tersebut sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun, tidak berhasil, korban kemudian hanyut dan tenggelam.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa pihaknya sudah mengerahkan tim menuju lokasi kejadian.

"Tim SAR Gabungan sudah dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban," terang Raymond, Jumat (17/4/2026).

"Hari ini merupakan pencarian kedua," sambung Raymond.

Dalam pelaksanaannya, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU). Adapun metode pencarian dilakukan dengan penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet (LCR).