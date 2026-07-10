Bocah 12 Tahun Tewas Diterkam Harimau Sumatera di Pelalawan

jpnn.com, PELALAWAN - Seorang bocah berusia 12 tahun bernama Jerlin Zalukhu tewas setelah diterkam Harimau Sumatera di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Supartono mengatakan peristiwa tragis tersebut terjadi pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 04.30 WIB.

“Berdasarkan hasil investigasi, korban diserang sekitar pukul 04.30 WIB saat berada di luar kamar mandi,” kata Supartono, Jumat (10/7).

Menurut hasil investigasi awal, korban saat itu sedang menemani kakaknya mencuci peralatan makan di kamar mandi camp.

Tiba-tiba seekor Harimau Sumatera diduga masuk melalui pagar pelindung bagian belakang camp yang dalam kondisi rusak dan terbuka. Harimau kemudian langsung menyeret korban.

Korban ditemukan sekitar 10 meter di belakang camp pekerja dengan luka gigitan pada bagian leher kiri dan kanan.

Korban dinyatakan meninggal dunia akibat serangan satwa liar tersebut.

Menerima laporan kejadian, Tim Mitigasi BBKSDA Riau langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan observasi lapangan, pengumpulan data, serta olah tempat kejadian perkara (TKP).