Bocah 2 Tahun yang Jatuh ke Sungai di Sungsang Banyuasin Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang balita bernama Sabrina Mapaja Riskilah tewas tenggelam di sungai di Lorong Damai Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Senin (15/9/2025) lalu.

Sabrina Mapaja tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan. Sementara ayahnya, nelayan asal Desa Sungai Benu, Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur, Jambi, saat kejadian sedang melaut.

Kapolsek Sungsang Iptu Fariz Muhammad menceritakan saat kejadian korban ditinggal ibunya sebentar di teras rumah karena hendak ke kamar mandi. Namun, hanya dalam hitungan menit, bocah malang itu diduga terpeleset dan jatuh ke sungai.

Baca Juga: Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Pihaknya sudah mendatangi TKP untuk melakukan pencarian di seputaran tempat hilangnya korban.

"Sekitar pukul 16.00 WIB, korban ditemukan oleh warga yang membantu mencari dengan cara menyelam ke dasar air yang tidak jauh dari rumah kontrakan korban," terang Fariz, Kamis (18/9/2025).

Balita yang berumur 2 tahun 3 bulan itu ditemukan didasar air dalam keadaan meninggal dunia.

Baca Juga: Balita Tenggelam di Bekas Galian Desa Tanjung Tambak Baru

"Sebelum dibawa ke rumah duka, korban diperiksa oleh pihak Puskesmas Sungsang. Korban dinyatakan meninggal dunia," ungkap Fariz.

Kepala Desa Sungsang II Alexander mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Sungsang beserta anggota, Satpol Airud Polres Banyuasin dan masyarakat setempat.