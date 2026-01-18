Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Bocah 5 Tahun Hilang Terseret Ombak di Gowa, Tim SAR Lakukan Pencarian

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:25 WIB
Bocah 5 Tahun Hilang Terseret Ombak di Gowa, Tim SAR Lakukan Pencarian
Proses pencarian bocah 5 tahun yang terseret ombak oleh Tim SAR di perairan Makassar, Minggu (18/01/2026). ANTARA/HO-Humas BPBD Makassar

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang bocah laki-laki RA (5) hilang terseret ombak saat berada di kawasan pemecah ombak di wilayah Pattingalloang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (18/1) sekitar pukul 12.30 WITA. Korban merupakan anak dari pasangan Udin (34) dan Subaidah (33).

Tim SAR Gabungan yang menerima laporan kejadian tersebut langsung bergerak cepat melakukan pencarian terhadap korban.

“Pencarian telah dilakukan sejak jam 1 dan sampai sekarang belum ditemukan. Cuaca ekstrem juga jadi tantangan pencarian korban," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Fadli Tahir.

Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian meliputi BPBD Kota Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Dalam operasi ini, Fadli Tahir turun langsung ke lokasi dan memimpin proses pencarian, memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal serta seluruh personel bekerja sesuai prosedur keselamatan.

Berdasar informasi di lapangan, peristiwa  terjadi saat korban bersama keluarganya sedang mandi-mandi di sekitar pesisir.

Saat itu, RA berdiri di dekat batu pemecah ombak.

Tanpa diduga, datang ombak besar yang langsung menyeret korban ke laut.



