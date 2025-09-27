Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam di Bekas Kolam Ikan di Kampar, AKBP Boby Turut Berduka

jpnn.com, KAMPAR - Seorang bocah laki-laki berusia lima tahun bernama Muhammad Raziq Ramadhan tewas tenggelam di bekas kolam ikan yang berada di lahan kosong di Jalan Kamboja, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (25/9/2025), namun baru dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelah korban dimakamkan.

Petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian seusai menerima laporan dari warga.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan awalnya pihaknya mendapat informasi bahwa korban tenggelam di bekas tambang galian C.

Namun, setelah pengecekan bersama tim Satreskrim Polres Kampar dan Polsek Tambang, diketahui lokasi tersebut merupakan bekas kolam ikan yang tidak lagi terawat.

“Setelah dicek di lapangan, ternyata bukan bekas galian C, tetapi bekas kolam ikan,” ujar Boby saat berada di lokasi kejadian, Jumat (26/9) malam.

Polisi telah meminta keterangan dari pemilik lahan yang menyatakan kolam tersebut dulunya digunakan untuk budidaya ikan, tetapi dibiarkan terbengkalai.

Lokasi kolam berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban, tersembunyi di balik ilalang, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dan air yang keruh.