JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bocah Berusia 3 Tahun di Palembang Tewas Terjebak Kobaran Api

Senin, 09 Februari 2026 – 16:45 WIB
Polisi saat melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - Senyapnya malam di Jalan KI Anwar Mangku, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang mendadak berubah mencekam, Senin (9/2/2026) dini hari. 

Sebuah ledakan berujung kebakaran hebat di rumah keluarga Sugeng (50), merenggut nyawa seorang balita berusia 3 tahun.

Peristiwa memilukan ini bermula sekitar pukul 01.30 WIB, saat keponakan korban bernama M. Redo (27) masih terjaga di kamarnya. 

Redo mendengar suara dentuman keras dari arah rumah utama milik pamannya. 

"Awalnya saya sedang di kamar. Lalu saya mendengar suara ledakan dari rumah depan milik paman Sugeng," ungkap Redo. 

Setelah mendengar ledakan, Redo keluar rumah dan melihat ada api berkobar di depan pintu rumah korban.

Lalu, Redo memanggil keluarga lain dan tetangga untuk memberikan pertolongan dan memadamkan api. 

"Saya langsung keluar rumah. Panik saya, langsung berteriak minta tolong dengan keluarga dan tetangga," ujar Redo. 

