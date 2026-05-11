Bocah di Siak Tewas setelah 3 Hari Dianiaya Ibu Tiri, Batu Bata dan Kayu Jadi BB

jpnn.com, SIAK - Satreskrim Polres Siak mengamankan seorang wanita berinisial SA karena diduga menganiaya anak tirinya sampai meninggal dunia.

Korban diketahui berinisial FA (6), warga Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan dugaan penganiayaan terjadi di rumah korban yang berada di Kampung Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan.

“Dari hasil penyelidikan, korban diduga beberapa kali mengalami kekerasan fisik dalam rentang waktu tiga hari sebelum meninggal dunia,” kata Kosmos saat dikonfirmasi JPNN.com Senin (11/5).

Kosmos menjelaskan pada Selasa (5/5/2026), pelaku diduga memukul tulang kering korban menggunakan kayu bulat sepanjang sekitar 30 sentimeter karena kesal korban terlalu lama bermain di rumah tetangga.

Keesokan harinya, Rabu (6/5/2026), pelaku kembali diduga memukul punggung korban menggunakan kayu setelah mendapati korban buang air besar di celana.

Puncak kekerasan diduga terjadi pada Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

“Saat itu pelaku emosi karena korban tidak mau makan. Pelaku diduga melempar batu bata hingga mengenai kepala kiri korban, lalu kembali memukul kepala bagian kanan korban menggunakan batu bata saat berada di dalam rumah,” jelas Kosmos.