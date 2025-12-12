Bocah Hanyut di Sungai Ciujung Serang Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - SERANG - Bocah bernama Kevin (9) yang hanyut di Sungai Ciujung, Desa Ciagel, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (11/12), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan. Jasad korban ditemukan pada koordinat 6° 8'12.62"S - 106°17'58.73"E.

Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga di Kampung Ocit, Desa Ciagel, untuk dikebumikan.

"Upaya pencarian hari kedua membuahkan hasil pada pukul 07.51 WIB. Tim berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia berjarak sekitar dua kilometer dari titik awal kejadian," kata Kasubsie Siaga dan Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto, di Serang, Jumat (12/12).

Diketahui, peristiwa tersebut bermula pada Kamis (11/12) sekitar pukul 12.00 WIB ketika korban tengah asyik bermain air bersama teman-temannya di bantaran sungai itu.

Berdasarkan kronologi kejadian, korban diduga mencoba berenang menuju ke bagian tengah sungai.

Namun, karena arus kuat, korban akhirnya terseret dan tenggelam.

Teman-teman korban yang berada di lokasi dan menyaksikan kejadian tersebut segera berupaya mencari bantuan kepada warga sekitar untuk menolong Kevin.

Operasi pencarian pada hari kedua dimulai sejak pukul 07.00 WIB.