Bocah Laki-Laki Tewas Tertabrak Kereta Api di Cakung Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Seorang anak laki-laki tewas seusai ditabrak kereta api di jalur rel, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa sekitar pukul 14.30 WIB.

"Sudah ada bapak-bapak yang berteriak untuk menghentikan anak itu. Kereta juga sudah klakson panjang. Namun, anak itu tetap jalan," kata salah satu saksi mata yakni Fikri, 24, di Jakarta Timur, Selasa.

Fikri menyebut, sebelum kejadian, korban terlihat berjalan di sekitar jalur rel dan warga sempat berupaya memperingatkan korban agar menjauh dari lintasan kereta.

Korban berjalan dari satu sisi rel ke sisi lainnya dan di sekitar lokasi juga ditemukan sandal milik korban.

Sebelum kejadian, kata Fikri terdapat dua orang yang melihat korban berada di sekitar rel, yakni seorang anak kecil bersama bapaknya.

Sang bapak sempat berteriak memperingatkan, tetapi korban diduga tidak mendengar peringatan tersebut.

Lalu, tak lama kemudian kereta melintas dan menabrak korban.

"Kereta sudah klakson panjang. Kepalanya luka berat,” ucap Fikri.