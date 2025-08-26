Bocah lanang ini butuh uluran tangan melawan kanker ganas yang mengancam nyawanya

jpnn.com, JAKARTA - Bocah laki-laki berusia 3 tahun asal Purwakarta, Jawa Barat, Mark Dalton Fegre, kini tengah berjuang melawan penyakit Leukemia Myeloid Akut (AML).

Pemeriksaan Bone Marrow Puncture (BMP) di RS Siloam MRCCC Semanggi pada 8 Agustus 2025, memastikan Dalton mengidap AML, salah satu jenis kanker darah yang agresif.

Meski telah menjalani tiga kali kemoterapi, kondisi Dalton makin melemah. Dia sulit makan, sering mengantuk, dan kehilangan semangat bermain.

"Dokter menyarankan agar segera dilakukan transplantasi sumsum tulang sebagai satu-satunya harapan, karena bila hanya melakukan kemoterapi tingkat harapan hidup hanya sekitar 20 persen," kata Agnes Affenda Putri, ibunda Dalton dalam keterangannya kepada media, Selasa (26/8).

Prosedur ini membutuhkan biaya sangat besar, mencapai sekitar Rp 2 miliar di luar biaya perawatan harian, transfusi darah, dan obat-obatan. Apalagi, sang suami, yakni Gregorius Yefri Setiawan, meninggal dunia pada Mei 2023 akibat penyakit Leukemia Limfoblastik Akut (ALL).

Sebagai seorang perawat di rumah sakit swasta di Purwakarta, Agnes biasanya mengandalkan gaji bulanan dan usaha kecil berjualan aneka makanan seperti sandwich dan salad untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, sejak Dalton sakit, dia harus fokus dan mendampingi anaknya setiap saat dan membuatnya tidak dapat melakukan rutinitas kerja serta berjualan.

“Dalton adalah segalanya bagi saya. Harapan saya, dia bisa sembuh, sekolah, dan menjalani kehidupan normal seperti anak-anak lain,” ujar Agnes.