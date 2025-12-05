Bocah Perempuan Hilang Saat Bermain di Pinggir Sungai, Tim SAR Masih Terus Mencari

jpnn.com, PRABUMULIH - Seorang bocah perempuan bernama Nabila Cantika (5) dilaporkan hilang saat bermain bersama temannya di pinggir Sungai Lematang, Kelurahan Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Rabu (3/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Peristiwa tersebut bermula saat koran bermain bersama temannya.

Namun, hingga malam hari korban tak kunjung pulang ke rumah.

Keluarga yang khawatir lalu pergi mencari keberadaan korban, tetapi hanya ditemukan pakaian korban berada di pinggir sungai.

Diduga kuat korban perempuan itu hanyut dan tenggelam.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak kemarin bersama dengan Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, Damkar, Tagana, Faji, BPBD dan Masyarakat. Namun, hingga saat ini korban masih belum ditemukan," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Jumat (5/12).

Raymond mengatakan untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU).

"SRU satu melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat sejauh 15 kilometer ke arah timur serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai," kata Raymond.