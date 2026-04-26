Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bocah Tenggelam di Kertapati Ditemukan Meninggal Dunia

Minggu, 26 April 2026 – 13:20 WIB
Tim SAR Gabungan menemukan bocah perempuan berusia 11 tahun yang dilaporkan hilang tenggelam di perairan Mataram, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (26/4/2026) siang. ANTARA/M Imam Pramana

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun yang dilaporkan hilang tenggelam di perairan Mataram, Kertapati, Kota Palembang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Minggu (26/4).

Korban ditemukan Tim SAR Gabungan di dasar sungai sekitar pukul 11.10 WIB.

"Korban telah ditemukan oleh tim penyelam dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin di Palembang, Minggu (26/4).

Raymond mengonfirmasi bahwa jasad korban bernama Julia itu ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian perkara (LKP) setelah dilakukan penyisiran intensif selama beberapa jam sejak laporan diterima. "Jasadnya ditemukan di dasar sungai sekitar pukul 11:10 WIB, tidak jauh dari titik awal korban dilaporkan tenggelam," ungkap dia.

Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi petugas menggunakan perahu karet (rubber boat) menuju daratan. 

Selanjutnya, jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga guna proses pemakaman.

Tim sempat menghadapi tantangan berupa arus sungai yang cukup deras dan jarak pandang di dalam air (visibility) yang terbatas. 

Namun, dengan pembagian radius pantauan yang tepat, titik keberadaan korban berhasil diidentifikasi.

TAGS   bocah tenggelam  Meninggal  Tim Sar  Palembang 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp