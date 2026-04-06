Bocah Tenggelam di Pantai Batee Puteh Meulaboh Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - MEULABOH - Bocah berusia 10 tahun Sidiq warga Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, yang dilaporkan terseret arus di kawasan Pantai Batee Puteh Meulaboh, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Jasad korban ditemukan oleh Tim Basarnas Banda Aceh Pos Meulaboh sekitar 800 meter dari lokasi kejadian pada Minggu (5/4) malam.

“Korban ditemukan sekitar pukul 20.05 WIB dalam kondisi meninggal dunia,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald di Meluaboh, Aceh, Minggu malam.

Dia mengatakan bahwa jasad korban yang tenggelam itu ditemukan oleh Tim Basarnas Banda Aceh Pos Meulaboh yang sebelumnya melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian di perairan Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat.

Menurut dia, menjelaskan korban saat ini telah diserahkan kepada orang tuanya dan direncanakan dimakamkan oleh pihak keluarga.

Teuku Ronald mengatakan korban sebelumnya dilaporkan tenggelam terseret arus saat sedang mandi bersama lima temannya di sekitar muara Sungai (Suak) Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Minggu, sekitar pukul 17.30 WIB.

Korban diduga terseret arus pantai saat sedang mandi di laut setempat. Sebanyak empat rekan korban dilaporkan selamat dalam kejadian ini.

Adapun upaya pencarian melibatkan personel BPBD Aceh Barat, prajurit TNI, personel Polri, serta masyarakat di sekitar lokasi kejadian. (antara/jpnn)