Bocah Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:55 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - Bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Musi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Jumat (15/8) oleh Tim SAR Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Bocah berinisial SO (11) itu sebelumnya dinyatakan hilang sejak Rabu (13/8).

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat sekitar pukul 13.15 WIB.

Korban ditemukan di kawasan Pelabuhan Boombaru Palembang atau sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian.

"Korban atas nama SO (11) ditemukan di hari ketiga pencarian," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin di Palembang, Jumat (15/8).

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman.

Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuan masing-masing.