Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bocah Tenggelam di Sungai Rawas Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 22 April 2026 – 14:30 WIB
Jasad korban saat dievakuasi menuju rumah duka. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com - Upaya pencarian intensif selama satu pekan terhadap bocah bernama Arsa (11) yang dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Rawas akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan meninggal dunia pada Rabu (22/4/2026) pagi. 

Korban ditemukan oleh warga yang tengah beraktivitas di sekitar sungai. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengapung di pinggir Sungai Rawas, tepatnya di Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu dengan jarak kurang lebih 12,5 KM dari lokasi awal kejadian.

Selanjutnya, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke Puskesmas Surulangun untuk penanganan awal sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Baca Juga:

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup.

“Kami turut berdukacita atas musibah ini. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah membantu dalam proses pencarian,” ucap Raymond.

Raymond mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di perairan, khususnya di sungai dengan arus yang deras, guna menghindari kejadian serupa.

Baca Juga:

"Dengan berakhirnya operasi ini, seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," tutup Raymond. (mcr35/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bocah tenggelam  Sungai Rawas  SAR Palembang  meninggal dunia 
BERITA BOCAH TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp