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JPNN.com - Daerah - Jambi

Bocah Tewas Tenggelam di Sungai Batanghari

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:04 WIB
Bocah Tewas Tenggelam di Sungai Batanghari - JPNN.COM
Ilustrasi bocah tewas tenggelam di sungai. Foto/Ilustrasi: dok JPNN.com

jpnn.com, JAMBI - Bocah bernama Muhammad Fajar Setiawan, warga Desa Teluk Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, tewas tenggelam di Sungai Batanghari.

Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu pagi.

"Operasi SAR kondisi membahayakan manusia terhadap bocah tujuh tahun yang tenggelam di Sungai Batanghari akhirnya membuahkan hasil di mana korban ditemukan tim penyelam di dasar sungai," kata Juru Bicara Basarnas Jambi M Luthfi, Rabu.

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Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (16/6) sore, saat korban bersama temannya mencuci tangan di pinggir Sungai Batanghari. Nahas, korban tiba-tiba terjatuh dan langsung terseret arus sungai.

Pihak keluarga bersama warga sempat melakukan pencarian mandiri. Namun, korban tidak ditemukan sehingga kejadian dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jambi.

Setelah menerima laporan warga, Basarnas Jambi langsung menerjunkan tim rescue ke lokasi kejadian dengan jarak tempuh sekitar 31 kilometer dari kantor SAR setempat.

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Upaya pencarian yang dimulai sejak malam hari di bawah kondisi cuaca berawan membuahkan hasil pada Rabu, pukul 06.20 WIB. Tim SAR gabungan menemukan posisi korban kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.

Jasad korban dievakuasi dan dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Basarnas Jambi mengimbau orang tua dan masyarakat lebih waspada saat beraktivitas di sekitar Sungai Batanghari karena arusnya deras.

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TAGS   sungai Batanghari  bocah tewas tenggelam  bocah tenggelam  Jambi 
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