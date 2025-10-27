Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa

Kamis, 11 Desember 2025 – 02:02 WIB
Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa - JPNN.COM
Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad bocah tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak. Foto: Dokumentasi Basarnas Banten

jpnn.com, LEBAK - Tim SAR gabungan menemukan seorang bocah berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Ciujung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

Korban bernama Pudin itu berasal Kampung Angsana, Desa Cikatapis, Kalanganyar, Kabupaten Lebak dinyatakan hanyut tenggelam pada Selasa (9/12).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil.

Baca Juga:

"Proses pencarian hari pertama tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai hingga sepuluh kilometer," ucap Al Amrad, Rabu (10/12).

Kemudian proses pencarian dilanjutkan di hari kedua sekitar pukul 14.35 WIB tim SAR gabungan baru mendapatkan titik terang.

"Korban ditemukan telah meninggal dunia jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian," ujarnya.

Baca Juga:

Setelah jasad bocah tersebut ditemukan, kata Al Amrad, jenazahnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga korban.

"Maka dengan ditemukannya korban, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kepada satuannya masing-masing, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dalam upaya pencarian," tutur Al Amrad. (mcr34/jpnn)

Bocah hanyut tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bocah tenggelam  tim sar gabungan  ditemukan sudah tak bernyawa  Hanyut di sungai 
BERITA BOCAH TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp