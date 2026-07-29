Bocor! Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia Sudah Menanti

jpnn.com - Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) membocorkan susunan grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan menjadi edisi perdana turnamen resmi di bawah naungan FIFA untuk kawasan Asia Tenggara.

Mengacu pada daftar tersebut, Timnas Indonesia tergabung bersama Malaysia, Singapura, dan tim undangan India.

Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Divisi I, sedangkan Hong Kong dipercaya menggelar pertandingan Divisi II.

Baca Juga: Mitchell Baker Melakukan Sesuatu yang Belum Pernah Terjadi di Timnas Indonesia

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender resmi FIFA Matchday, yakni 24 September hingga 3 Oktober 2026. Dengan demikian, seluruh negara peserta berpeluang menurunkan skuad terbaiknya.

Berdasarkan informasi yang dimuat di laman resmi VFF, delapan tim peserta Divisi I dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India.

Sementara itu, Grup B mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.

Baca Juga: Pelatih Kamboja Sebut Timnas Indonesia Kuat Urusan Begituan

Jika bocoran tersebut benar, persaingan di Grup A diprediksi langsung memanas. Duel Indonesia kontra Malaysia diyakini kembali menyedot perhatian karena rivalitas panjang kedua negara di sepak bola Asia Tenggara.

Kehadiran India juga membuat persaingan makin menarik, sedangkan Singapura tetap berpotensi menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan.