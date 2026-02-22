Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Bocoran Intel AS: China Sedang Mengembangkan Senjata Nuklir Generasi Anyar

Minggu, 22 Februari 2026 – 15:17 WIB
Ledakan nuklir. Ilustrasi/foto: YouTube

jpnn.com, WASHINGTON DC - Badan intelijen AS meyakini bahwa China tengah mengembangkan generasi baru senjata nuklir, menurut laporan stasiun televisi CNN pada Sabtu, mengutip beberapa sumber yang mengetahui penilaian intelijen tersebut.

Badan intelijen AS mengklaim bahwa China melakukan uji coba nuklir eksplosif pada Juni 2020, sebuah langkah yang menurut AS mencerminkan ambisi China untuk mengubah kemampuan nuklirnya menjadi yang paling maju di dunia secara teknologi.

Pengembangan tersebut dilaporkan mencakup pengembangan rudal yang mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir mini.

China juga diduga sedang mengembangkan senjata nuklir taktis berdaya ledak rendah, yang sebelumnya belum pernah dimiliki negara tersebut.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, DC, Liu Pengyu, mengatakan kepada stasiun televisi tersebut bahwa AS "telah memutarbalikkan dan menjelekkan kebijakan nuklir China."

"Ini adalah manipulasi politik yang ditujukan untuk mengejar hegemoni nuklir dan menghindari tanggung jawab perlucutan senjata nuklir sendiri… China dengan tegas menentang narasi semacam itu," kata Liu.

"Tuduhan AS tentang China melakukan uji coba nuklir sama sekali tidak berdasar. China menentang setiap upaya Amerika Serikat untuk mengarang alasan untuk melanjutkan uji coba nuklirnya sendiri," imbuh Liu.

Para pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump bertekad untuk memasukkan China dalam kesepakatan senjata nuklir. (ant/dil/jpnn)

Badan intelijen AS meyakini bahwa China tengah mengembangkan generasi baru senjata nuklir

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

